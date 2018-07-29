Число жертв пожаров в Греции возросло до 91 человека

29 июля 2018 23:06 (UTC+04:00)

Число жертв масштабных лесных пожаров в Восточной Аттике в Греции возросло до 91 человека, 25 числятся пропавшими без вести, сообщают местные экстренные службы, передает РИА Новости.

По данным Национального центра здравоохранения, четыре человека скончались в больницах Аттики, таким образом количество жертв возросло до 91. Согласно информации пожарной службы, в настоящий момент без вести пропавшими числятся 25 человек. Это первые официальные данные о пропавших в результате пожара 23 июля.

Судмедэксперты идентифицировали 59 тел, в то время как личности еще 28 погибших остаются неизвестными.

Министерство здравоохранения Греции объявило, что десять пострадавших от пожара в Мати все еще находятся в отделении интенсивной терапии и что в общей сложности 43 взрослых и один ребенок все еще находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что ранения получили около 190 человек.

"Пожарная служба еще раз выражает свою глубокую скорбь семьям погибших", — говорится в сообщении ведомства.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя полную политическую ответственность за пожары. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших. Ранее министр гражданской обороны страны Никос Тоскас заявил, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.

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