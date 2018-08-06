ЕС нарушит собственное законодательство в случае отказа от сделки по Brexit

Евросоюз нарушит свое собственное законодательство, если откажется пойти на компромисс в вопросе заключения соглашения о сотрудничестве с Великобританией после реализации Brexit. С таким предупреждением в адрес Брюсселя выступили члены британского правительства, информирует в понедельник газета The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Лиссабонский договор, основополагающий документ современного Евросоюза, требует от Брюсселя сделать все возможное для достижения работоспособной сделки по Brexit, однако ЕС "продолжает тянуть" и приближает перспективу выхода Великобритании без соглашения, отмечает источник издания в британском кабмине.

Лондон указывает на статью 8 Лиссабонского договора, в которой говорится, что ЕС должен "развивать особые отношения с соседствующими странами с целью создания процветающей и добрососедской территории, разделяющей ценности ЕС и характеризующейся тесными и миролюбивыми отношениями, основанными на сотрудничестве".

В свою очередь, бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис предупредил Брюссель, что тот совершает "большую ошибку, если думает, что Великобритания не готова выйти из ЕС без сделки".

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