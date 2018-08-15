Наезд на людей в Лондоне совершил иммигрант из Судана

15 августа 2018 04:35 (UTC+04:00)

Получивший британское гражданство иммигрант из Судана Салих Хатер оказался мужчиной, который во вторник совершил наезд на людей в Лондоне возле здания британского парламента, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mail.

По данным издания, 29-летний мужчина покинул свою квартиру в Бирмингеме вечером 13 августа и прибыл в Лондон в ранние часы вторника. Как сообщает Daily Mail, ночью накануне инцидента он на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы. В районе Вестминстер он провел около 90 минут.

Отмечается, что Салих Хатер был известен полиции графства Уэст-Мидлендс.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что стоявший за инцидентом мужчина проживал в Бирмингеме и учился в Ковентри.

Во вторник в 07:37 часов по местному времени водитель на легковом автомобиле серебристого цвета марки Ford Fiesta совершил наезд на велосипедистов и пешеходов у здания парламента Соединенного Королевства, после чего продолжил движение и врезался в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали трое человек, из них двое - мужчина и женщина - были госпитализированы с легкими травмами, еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте происшествия. Доставленные в больницу лица уже выписаны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мэр Лондона находится в контакте с полицией по ЧП у здания парламента
Европа 14 августа 13:34
В аэропорту Лондона изъяли детали, использующиеся в создании боеголовок
Европа 2 августа 17:20
Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за здоровья
Европа 1 августа 12:33
Китай призвал Британию совместно оберегать экономику открытого типа
Китай 31 июля 17:52
У Британии не планирует задействовать армию при Brexit без соглашения
Европа 30 июля 17:27
Джонсон вскоре освободит резиденцию главы МИД Британии
Европа 30 июля 16:48
Лента новостей
В Мексике похитили избранного депутата парламента
Другие страны 05:03
Не менее 10 человек пострадали в Денвере в результате взрыва газа в жилом доме
США 04:05
МВД Италии заявляет о 31 жертве обрушения моста в Генуе
Европа 03:40
В Италии произошло землетрясение
Европа 03:19
На Кубе готовятся запустить мобильный интернет
Другие страны 02:55
В Греции число жертв пожара достигло 96 человек
Европа 02:20
В Госдепе заявили, что переговоры США и КНДР по денуклеаризации идут в верном направлении
США 01:44
Под завалами моста в Генуе могут оставаться выжившие, считают пожарные
Европа 01:00
Гутерриш назвал встречу глав антитеррористических ведомств одним из достижений ООН за год
В мире 00:26