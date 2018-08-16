В Италии два человека погибли при крушении туристического самолета

16 августа 2018 04:58 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета близ города Чимадольмо на севере Италии, сообщает РИА Новости.

По информации издания, в среду вечером самолет поднялся в небо в окрестностях Чимадольмо, но при взлете зацепился за кабель высоковольтной линии электропередачи и загорелся. Судя по всему, в результате ЧП пилот не справился с управлением, и самолет рухнул на землю.

Прибывшие на двух вертолетах на место крушения медики и пожарные обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины среди обломков самолета.

Местные карабинеры выясняют все обстоятельства происшествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Италии пройдет первая церемония похорон жертв обрушения моста в Генуе
Европа 05:29
В Италии объявят траур по погибшим при обрушении моста в Генуе
Европа 15 августа 20:45
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе
Туркменистан 15 августа 17:09
Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 37 человек
Европа 15 августа 12:36
МВД Италии заявляет о 31 жертве обрушения моста в Генуе
Европа 15 августа 03:40
В Италии произошло землетрясение
Европа 15 августа 03:19
Лента новостей
Ученые открыли молекулу, убивающую наиболее агрессивную форму рака мозга
Другие страны 07:10
В Мексике поймали одного из самых разыскиваемых преступников
Другие страны 06:47
Помпео и де Мистура обсудили урегулирование в Сирии
Арабские страны 06:24
Венесуэла передала Перу список подозреваемых в покушении на Мадуро
Другие страны 05:57
В Италии пройдет первая церемония похорон жертв обрушения моста в Генуе
Европа 05:29
У берегов Испании за день спасли больше 500 мигрантов
Европа 04:21
В США произошло землетрясение магнитудой 6,6
США 03:29
ООН направит почти $50 миллионов на помощь беженцам из Венесуэлы
Другие страны 02:33
В Швеции из-за жары коровам разрешили купаться на нудистском пляже
Европа 02:14