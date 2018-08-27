Премьер Греции пригласил президента Китая посетить Афины

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас после переговоров со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что передал приглашение премьер-министра Греции Алексиса Ципраса председателю КНР посетить Афины, сообщает РИА Новости.

"Мы — две страны, два народа, два министра, которые доверяют друг другу и работают с доверием. Это самое важное в международных отношениях. Наша главная цель — углубить наше политическое сотрудничество. Я передал приглашение от премьер-министра президенту Китая посетить Афины для укрепления сотрудничества", — сказал Котзиас журналистам после переговоров с Ван И.

Как сообщила пресс-служба МИД, Котзиас также пригласил "своего дорогого друга" Ван И посетить Грецию.

"Я хотел бы поблагодарить его за это приглашение в Китай, и я надеюсь увидеть его вскоре в Афинах, в соответствии с приглашением, которое я сделал сегодня", — сказал Котзиас.

"Китай является надежным и постоянным другом Греции, как и Греция для Китая. Сегодня мы обсудили, как мы можем углубить наше сотрудничество с министерствами, правительствами и экономикой. У нас всегда достаточно мудрости, чтобы найти позитивный способ совместно развиваться", — сказал греческий министр.

Котзиас сообщил, что Афины полностью поддерживают инициативу "Один пояс — один путь", которая создает крупную инфраструктурную сеть в мире.

"Мы говорили об инвестициях Китая и о том, как мы можем увеличить наш экспорт в Китай, и мы были рады принять приглашение принять участие в Шанхайской международной выставке и других мероприятиях в Китае. Мы обсудили, как стимулировать наше экономическое сотрудничество, поскольку Греция выходит из экономического кризиса с позитивным ростом, и наш потенциал для расширения сотрудничества сейчас больше, чем в прошлом", — сказал Котзиас.

По итогам переговоров министры подписали меморандум о взаимопонимании по китайскому проекту "Один пояс — один путь".

По информации из МИД, Греция и Китай намерены подготовить пятилетний план действий в области экономического сотрудничества. Как отмечают в МИД Греции, Афины придают важное значению визиту министра в КНР и укреплению связей с Китаем.

"Китайская сторона очень тепло принимала министра иностранных дел Греции. Встреча с государственным советником и министром иностранных дел Ван И, с которым Никос Котзиас наладил очень хорошие отношения сотрудничества в последние годы, проходила в особенно дружественном климате, подтвердив превосходный уровень двусторонних отношений между Грецией и Китаем", — отметили в МИД.

"Греческий министр дал понять, что в контексте своей многомерной внешней политики Греция требует и ценит уважение к ней, и позитивно отвечает. Отношения с Китаем, сверхдержавой, представляющей одну из самых важных цивилизаций, могут развиваться только на основе позитивной повестки дня сотрудничества", — считают греческие дипломаты.

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