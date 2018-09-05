Германия заявила о готовности ко всем сценариям Brexit

Правительство Германии давно ведет подготовку ко всем возможным сценариям выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы ко всему готовы, - сказала она. - Правительство ФРГ ведет подготовку ко всем сценариям Brexit с лета 2016 года".

"Я бы не хотела прогнозировать результат переговоров [Лондона с Брюсселем], - продолжила представитель кабмина. - Мы всегда говорили, что время не терпит, в этом ничего не изменилось. Ни Великобритания, ни ЕС не заинтересованы в выходе [Великобритании из ЕС] без заключения сделки".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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