Финляндия и Россия обсудят в Хельсинки укрепление сотрудничества по миграционным вопросам

14 сентября 2018 11:21 (UTC+04:00)

Представители миграционных властей Финляндии и России обсудят возможности укрепления каналов сотрудничества и обмена информацией на семинаре в Хельсинки в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба финского МВД, передает ТАСС.

"Целью встречи является создать постоянные структуры для взаимодействия между Финляндией и Россией по миграционным вопросам", - говорится в сообщении. Такая кооперация уже действует между полицейскими ведомствами двух стран.

"Укрепление структур для сотрудничества сейчас крайне актуально, поскольку миграционные проблемы, которые ранее относились к компетенции отдельного ведомства в РФ, недавно были переданы российскому МВД. Задача состоит в том, что власти двух стран будут регулярно встречаться для обмена информацией", - пояснил директор департамента финского МВД Йорма Вуорио.

Участники семинара обсудят текущую ситуацию с просителями убежища в Финляндии и России, вопросы трудовой миграции, перекрестной практики студентов в Финляндии и РФ, взаимодействия в борьбе с нелегальной миграцией.

Кроме того, в ноябре главы МВД двух стран планируют подписать совместную декларацию о сотрудничестве.

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