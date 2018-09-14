В Италии автобус с боснийскими студентами попал в ДТП

Автобус со студентами из Боснии попал в ДТП на севере Италии, погиб его водитель, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в дорожной полиции города Брешия.

Авария произошла в пятницу рано утром в районе города Манербия, причины столкновения автобуса и грузовика пока выясняются.

"Погиб водитель автобуса, 15 человек пострадали. 36 остались невредимы", — сказал представитель полиции. Раненые доставлены в больницы ближайших городов.

Местные СМИ в связи с этим происшествием вспоминают крупную аварию, произошедшую неподалеку от Брешии в начале января. В результате столкновения грузовика, легкового автомобиля и автоцистерны на шоссе произошел взрыв, в котором погибла семья из пяти человек, находившаяся в автомобиле, а также водитель одного из большегрузов.

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