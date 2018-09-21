Италия предложила новую меру для стран ЕС, которые не принимают мигрантов

21 сентября 2018 08:20 (UTC+04:00)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отсутствии прогресса по теме миграции по итогам неформального саммита лидеров Евросоюза в австрийском Зальцбурге, но объявил о возможности ввести компенсации со стороны государств, не принимающих у себя мигрантов, передает РИА Новости.

"Когда мы говорили об иммиграции, мы обсудили перспективы внедрения в жизнь итогов июньского саммита. (канцлер ФРГ Ангела) Меркель имеет в виду, что шагов вперед по созданию единого механизма по управлению (миграцией) сделано не было. Случай с кораблем Diciotti превращает нас всех в проигравшую сторону, потому что если Европа хочет получить политику в сфере миграции, это означает, что она должна выработать и наладить подходящую стратегию. До сих пор дела не шли хорошо. Должен быть пересмотрен регламент Дублинского соглашения и как можно скорее исполняться принцип механизмов солидарности", — заявил Конте на пресс-конференции по итогам саммита.

По его словам, вероятная схема, согласно которой страны, не принимающие участия в перераспределении мигрантов, могут переводить вместо этого средства, "немного истощает ту перспективу, над которой мы работаем".

"Если мы когда-нибудь столкнемся с этим для нескольких стран, а для многих стран это было бы неприемлемо, мы должны будем подумать о стимулирующих с финансовой точки механизмах… Это не солидарность, которую мы хотим. Солидарность — это общий механизм распределения, совместные усилия, начиная с операции по спасению на море", — сказал премьер.

Ранее в четверг Конте допустил возможность выплат компенсаций со стороны стран, не участвующих в распределении мигрантов. Впоследствии его заявление об "остаточной вероятности" правительственный дворец Киджи интерпретировал как перспективу ввести финансирование приема и размещения мигрантов для более широкого участия в общеевропейском механизме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ядовитые медузы появились на пляжах в Италии
Европа 20 сентября 03:52
В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе
Европа 18 сентября 22:37
Бренд азербайджанского дизайнера на Неделе женской моды в Милане (ФОТО)
Стиль 18 сентября 14:27
ЕС назначил нового постпреда по ближневосточному урегулированию
Европа 18 сентября 12:52
Адриано Челентано и Орнелла Мути показали бакинцам безумную любовь (ФОТО)
Культура 14 сентября 15:39
В Италии автобус с боснийскими студентами попал в ДТП
Европа 14 сентября 12:51
Лента новостей
Ассанж поставил условие для сотрудничества с Британией
Другие страны 08:40
Reuters: семь человек пострадали в результате стрельбы в Сиракьюсе
США 07:53
BP Azerbaijan о возможности экспорта газа с «Шафаг-Асиман» по ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 07:37
В Совбезе ООН распространили соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу
Турция 07:01
Таро Коно обсудил с Помпео КНДР и межкорейский саммит
США 06:40
Пользователи почти по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера Facebook
ИКТ 05:59
Группа KISS объявила о завершении концертной деятельности
Звёздный мир 04:59
США ввели санкции против Китая
США 04:32
Нурмагомедов пообещал раздавить Макгрегора в очном поединке в UFC
Спорт 03:47