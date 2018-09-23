На Крите потушили пожар в университете

Пожар в здании университета Крита в Ираклионе потушен, подсчитывается ущерб, сообщает Sputnik.

Пожар начался около 8 часов утра, клубы густого дыма были видны со всех концов города. На место были немедленно направлены усиленные пожарные расчеты и вертолёт для координации действий, машины скорой медицинской помощи. Сообщалось, что огонь задел и здание студенческого общежития.

"Пожар в нашем университете потушен. Все показывает, что нет проблем с кем-либо из студентов", — сообщил ректор университета Одиссей Зорас.

Руководство гражданской защиты сообщило, что начинает подсчитывать ущерб от огня в кабинетах, лабораториях, общежитии. Власти обещают помочь студентам, оказавшимся без крыши над головой.

На Крит направляются представители министерства образования Греции.

Местные СМИ сообщают, что пожар начался в подвальных помещениях. Были слышны взрывы, в лабораториях хранились емкости со спиртом, горючими веществами, баллоны с пропаном.

Пожарная служба Греции сообщила, что огонь тушили более 80 человек, были задействованы 21 пожарная машина и два вертолёта.

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