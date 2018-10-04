Визит премьера Греции в РФ может состояться в первой половине декабря

4 октября 2018 21:25 (UTC+04:00)

Визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Россию обсуждается, он может состояться в первой половине декабря. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг источник в греческих дипломатических кругах.

"Визит премьер-министра Греции в Россию на данный момент прорабатывается, - сказал собеседник агентства. - Не исключаю, что он может состояться до конца этого года. Возможно, в первой половине декабря".

В прошлом месяце Ципрас заявил, что между Афинами и Москвой ведется работа над восстановлением отношений после кризиса, а также сообщил о намерении посетить Россию в 2018 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан представил обновленный Кодекс о недрах
Казахстан 20:44
Замглавы МИД КНДР проведет переговоры с представителями Китая и России
Другие страны 20:18
Академик Ирада Гусейнова приняла участие во II Евразийском женском форуме в РФ (ФОТО)
Общество 18:49
Саудовская Аравия поставляет около 5 млн баррелей нефти в сутки в страны Азии
Арабские страны 17:17
ВБ выделит нацбанку Таджикистану 2,2 млн швейцарских франков
Таджикистан 17:11
Мария Захарова: Россия приветствует все позитивные тенденции в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 13:51
Лента новостей
ООН все еще не в состоянии обеспечить справедливость - Эрдоган
Турция 21:48
Вугар Рагимзаде: Нужно рассмотреть вопрос присутствия Элени Теохарус в Европарламенте
Точка зрения 21:46
Ректор Азербайджанского медуниверситета о приеме антидепрессантов без рецепта врача
Общество 21:02
Казахстан представил обновленный Кодекс о недрах
Казахстан 20:44
Пенс призвал Google прекратить разработку поисковика Dragonfly для Китая
США 20:41
Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о минздраве
Политика 20:32
Крепостные стены Ичеришехер и бакинская Девичья башня в Германии
Культура 20:31
S&P опубликовало отчет о кредитоспособности казахского банка "Kassa Nova"
Бизнес 20:24
Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году
Беларусь 20:22