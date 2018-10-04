Визит премьера Греции в РФ может состояться в первой половине декабря

Визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Россию обсуждается, он может состояться в первой половине декабря. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг источник в греческих дипломатических кругах.

"Визит премьер-министра Греции в Россию на данный момент прорабатывается, - сказал собеседник агентства. - Не исключаю, что он может состояться до конца этого года. Возможно, в первой половине декабря".

В прошлом месяце Ципрас заявил, что между Афинами и Москвой ведется работа над восстановлением отношений после кризиса, а также сообщил о намерении посетить Россию в 2018 году.

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