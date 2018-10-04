В Италии избивший жену непалец удивился, что это преступление

Уроженец Непала предстанет перед итальянским судом за избиение своей жены, на предварительном следствии он в слезах заявил, что не знал, что в Италии бить жен нельзя, передает РИА Новости.

Как сообщают итальянские СМИ, впервые полиция Падуи приехала на вызов домой к семейной паре 8 марта. В Международный женский день 44-летний непалец, заядлый посетитель игровых заведений, по меньшей мере пять раз нанес своей супруге удары ногами по спине. Их сосед, услышав женские крики, вызвал полицию. Мужчину нейтрализовали, привлекли к ответственности за семейное насилие, но вскоре отпустили на свободу, а его жена попала ко врачам скорой, которые оказали ей помощь и сказали, что она выздоровеет за 15 дней.

Второй эпизод произошел 11 июня. 26-летнюю девушку с годовалой дочкой на руках на улице обнаружил полицейский патруль. Выяснилось, что она сбежала из дома после очередного избиения. На ее теле были обнаружены синяки и царапины, а также травма шеи из-за попытки удушения.

Мужчину поместили под стражу, но спустя 15 дней после его ареста его жена захотела отозвать обвинения. Следователям она рассказала, что травмы нанесла себе самостоятельно, и даже следы на ее шее появились от того, что она пыталась задушить себя сама. Проведенная по запросу прокурора психологическая экспертиза установила, что давать показания женщина не в состоянии.

Ее муж, выступая на днях перед судьей предварительного следствия, в слезах пытался оправдаться тем, что "не знал, что в Италии жену бить нельзя". Как цитирует обвиняемого газета Il Messaggero, он добавил, что в Непале о свадьбах договариваются родители будущих супругов. Судью его доводы не убедили, и теперь мужчину ждет приговор. Его жену, которая не говорит по-итальянски, вместе с ребенком поместили в "защищенное место".

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