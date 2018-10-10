Прогресс по Brexit должен быть достигнут до саммита в октябре

Решающий прогресс в переговорах об условиях отделения Великобритании от Евросоюза должен быть достигнут до саммита глав государств ЕС, назначенного на 17-18 октября. Об этом сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции со ссылкой на главного переговорщика по Brexit от 27 остающихся в ЕС стран Мишеля Барнье, передает ТАСС.

Барнье в среду проинформировал совет еврокомиссаров о состоянии переговоров о Brexit.

"Он напомнил, что решающий прогресс должен быть достигнут вовремя для октябрьского Евросовета следующей недели. Переговоры на техническом уровне продолжатся на текущей неделе", — сказал Схинас.

Как ранее сообщалось, Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit.

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск после сентябрьского Евросовета в Зальцбурге, он может созвать внеочередной саммит лидеров стран ЕС по Brexit 17-18 ноября, если на нём будет возможность "финализации и формализации сделки" по Brexit.

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