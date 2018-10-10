Прогресс по Brexit должен быть достигнут до саммита в октябре

10 октября 2018 16:28 (UTC+04:00)

Решающий прогресс в переговорах об условиях отделения Великобритании от Евросоюза должен быть достигнут до саммита глав государств ЕС, назначенного на 17-18 октября. Об этом сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции со ссылкой на главного переговорщика по Brexit от 27 остающихся в ЕС стран Мишеля Барнье, передает ТАСС.

Барнье в среду проинформировал совет еврокомиссаров о состоянии переговоров о Brexit.

"Он напомнил, что решающий прогресс должен быть достигнут вовремя для октябрьского Евросовета следующей недели. Переговоры на техническом уровне продолжатся на текущей неделе", — сказал Схинас.

Как ранее сообщалось, Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit.

Как заявил глава Евросовета Дональд Туск после сентябрьского Евросовета в Зальцбурге, он может созвать внеочередной саммит лидеров стран ЕС по Brexit 17-18 ноября, если на нём будет возможность "финализации и формализации сделки" по Brexit.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС и Великобритания сблизили позиции по Brexit
Европа 12:48
В Тбилиси соберутся художники из различных стран
Грузия 11:26
Лондон продолжает свои торговые отношения с Тегераном в рамках СВПД
Экономика 11:26
Мэй собирается временно сохранить Великобританию в Таможенном союзе после Brexit
Европа 06:34
ЕС поддержит Азербайджан по ряду новых проектов
Бизнес 9 октября 15:35
ЕС попытается убедить США не отключать Иран от SWIFT
Иран 9 октября 11:10
Лента новостей
Расширены полномочия Бакинского транспортного агентства
Общество 16:58
Перенесены сроки запуска в эксплуатацию резервного DATA-центра в Азербайджане
ИКТ 16:58
МИД Азербайджана: Армения намерена нанести вред усилиям Франции по мирному урегулированию конфликта
Политика 16:50
Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,3%
Беларусь 16:48
В МИД России прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 16:43
Организация эффективного досуга молодежи в Азербайджане (ФОТО)
Социум 16:40
SoftBank обсуждает приобретение мажоритарной доли в WeWork за $15-20 млрд
В мире 16:37
Певец и поэтесса - Фаик Агаев и Нармина Мамедзаде: комедийный мини-фильм (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 16:14
Баку готов провести презентацию проекта круизного лайнера «Петр Великий» (Эксклюзив)
Туризм 16:12