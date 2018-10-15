В Испании 17 человек пострадали из-за шторма "Лесли"

15 октября 2018 20:41 (UTC+04:00)

Около шести тысяч домов в испанской Каталонии (Испания) остаются без электричества в результате шторма "Лесли", пострадали 17 человек, сообщили экстренные службы автономного сообщества, передает РИА Новости.

Из 17 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в больницы, сообщила служба Гражданской защиты женералитета.

На северо-востоке Испании, где в воскресенье были проливные дожди с сильными порывами ветра, в частности, в Барселоне, в Жироне, Льейде и на Менорке в понедельник сохраняется повышенный "оранжевый" уровень опасности.

Около 30 рейсов были перенесены из-за непогоды из барселонского аэропорта "Эль-Прат", ряд рейсов были перенесены в аэропортах Балеарских островов.

В Каталонии в понедельник были перекрыты из-за непогоды девять дорог, а также несколько линий железнодорожного пригородного сообщения, сообщает Гражданская защита.

В Португалии в результате шторма пострадали 28 человек, около трехсот домов остались без света. Во Франции жертвами стихии стали как минимум десять человек.

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