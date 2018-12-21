Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП

Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В реальном выражении госдолг вырос на €22,5 млрд по сравнению со вторым кварталом этого года - до €2,322 трлн.

Рост ВВП Франции за отчетный период составил 0,3%, в то время как по итогам года он прогнозируется на уровне 0,2%. Изначально власти рассчитывали на рост в 0,4%, однако из-за принятия новых экономических мер на фоне протестов в стране этот показатель был пересмотрен.

Ранее в ночь на пятницу после 13 часов дебатов Национальное собрание Франции приняло закон, в котом прописаны чрезвычайные экономические меры, предложенные президентом страны Эмманюэлем Макроном в свете требований протестного движения "желтых жилетов".

Среди одобренных нововведений, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, - отмена налога на выплаты за сверхурочную работу, заморозка уровня топливных сборов, а также цен на электроэнергию и газ, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 1,5% с €1498 до €1521 в месяц (до вычета налогов). Также планируется ввести субсидии до €240 в год на оплату топлива для тех, кто живет дальше, чем в 30 км от места работы, снизить на 5-10% транспортный налог для малолитражных авто и увеличить до €4 тыс. субсидии малоимущим на покупку новой машины высокого экологического класса. Отдельно прописано введение налога на деятельность цифровых корпораций, который по прогнозам должен принести €500 млн государству в течение года.

С февраля, согласно решению депутатов, работодатели смогут выплатить прибавку к МРОТ, до марта они смогут без уплаты налогов выдать премию до €1 тыс. сотрудникам, чей доход составляет менее трех МРОТ, а с июля для пенсионеров с доходом менее €2 тыс. в месяц будет вновь снижен до 6,6% сбор на социальные нужды, лишь 30% от общего числа будут платить повышенную ставку в 8,9%. При этом для тех, кто подпадет под уменьшение налога, переплата за первое полугодие будет компенсирована после 1 июля.

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