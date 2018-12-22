Более 60 человек пострадали во время акций протеста в Каталонии

По меньшей мере 62 человека пострадали в пятницу в Каталонии в ходе акций протеста против правительства Испании. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, среди тех, кому была оказана помощь, не менее 35 полицейских.

В пятницу по всей Каталонии проходят митинги и акции из-за заседания Совета министров Испании с участием премьера Педро Санчеса, которое прошло в Барселоне.

Периодически в ходе митингов региональной полиции (Моссос д'Эсквадра) приходилось применять силу против протестующих, которые пытались прорвать полицейский кордон и кидали в стражей порядка разные предметы. К настоящему моменту задержаны 12 человек.

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