Помпео поблагодарил Албанию за высылку иранских дипломатов

22 декабря 2018 08:56 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил министра иностранных дел Албании Дитмира Бушати за высылку иранских дипломатов, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил в заявлении госдепартамент.

По заявлению госдепартамента, решение албанских властей состоялось "после проспонсированного Ираном заговора с целью осуществления террористического нападения в Албании".

"После недавних арестов, которые нарушили поддержанные Ираном заговоры в Дании и Франции, действия Албании посылают ясный сигнал, что иранский терроризм на европейской земле неприемлем", - говорится в заявлении госдепа.

Ранее албанский телеканал Top Channel со ссылкой на свои источники сообщил, что Албания выслала из страны двух иранских дипломатов за участие в подготовке теракта против сборной Израиля по футболу.

Согласно официальному заявлению, которое распространил МИД Албании, дипломаты подозреваются в действиях, угрожающих безопасности Албании, а решение принято "в консультациях с союзными странами". Как сообщил в своем Twitter советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон, "из-за поддержки терроризма" Албания высылает посла Ирана, но албанская сторона пока не сообщает имена и должности выдворяемых лиц.

По данным телеканала Top Channel, речь идет об иранцах, причастных к подготовке теракта против израильтян в ноябре 2016 года в албанском Шкодере, где должен был пройти матч отбора к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборными Албании и Израиля. В последующие дни по подозрению в попытке совершения преступления в Албании и самопровозглашенном Косово были задержаны около 20 человек.

Правительство Ирана заявило, что албанские власти действовали, основываясь на ложной информации, а высылку дипломатов назвало неприемлемой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео обсудил с премьером Ирака борьбу с ИГ
США 05:19
США рассчитывают, что Россия и Турция выполнят обязательства по Сирии
США 04:26
Иранские ВМС произвели пуск ракет вблизи американского авианосца
Политика 00:57
AP: атомный авианосец США вошел в Персидский залив
США 00:12
Иранское торговое судно, тонувшее в Каспийском море, удалось спасти
Общество 21 декабря 16:48
МИД: Россия и Иран считают важным обеспечить жизнеспособность ядерной сделки
Россия 21 декабря 11:52
Лента новостей
Скоро после реконструкции вновь откроется ключевой мост через реку Янцзы
Китай 08:58
Современная автомобильная дорога свяжет два крупнейших города Тибета - Лхасу и Шигадзе
Китай 08:36
Парламент Турции ратифицировал бюджет страны на 2019 год
Турция 08:29
Трампу понравился проект стены на границе с Мексикой в виде частокола
США 08:24
В первые 11 месяцев года в Китае отмечено замедление роста грузоперевозок автодорожным транспортом
Китай 08:11
Состоялась первая встреча Координационного совета азербайджанцев Швеции
Политика 07:57
Индекс NASDAQ на торгах в США упал почти на 3%
Бизнес 07:45
Черноморский банк торговли и развития хочет выдавать манатные кредиты МСБ в Азербайджане (Эксклюзив)
Финансы 07:41
Китай успешно запустил первый спутник для проекта "Хунъюнь"
Китай 07:33