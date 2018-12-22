Помпео поблагодарил Албанию за высылку иранских дипломатов

Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил министра иностранных дел Албании Дитмира Бушати за высылку иранских дипломатов, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил в заявлении госдепартамент.

По заявлению госдепартамента, решение албанских властей состоялось "после проспонсированного Ираном заговора с целью осуществления террористического нападения в Албании".

"После недавних арестов, которые нарушили поддержанные Ираном заговоры в Дании и Франции, действия Албании посылают ясный сигнал, что иранский терроризм на европейской земле неприемлем", - говорится в заявлении госдепа.

Ранее албанский телеканал Top Channel со ссылкой на свои источники сообщил, что Албания выслала из страны двух иранских дипломатов за участие в подготовке теракта против сборной Израиля по футболу.

Согласно официальному заявлению, которое распространил МИД Албании, дипломаты подозреваются в действиях, угрожающих безопасности Албании, а решение принято "в консультациях с союзными странами". Как сообщил в своем Twitter советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон, "из-за поддержки терроризма" Албания высылает посла Ирана, но албанская сторона пока не сообщает имена и должности выдворяемых лиц.

По данным телеканала Top Channel, речь идет об иранцах, причастных к подготовке теракта против израильтян в ноябре 2016 года в албанском Шкодере, где должен был пройти матч отбора к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборными Албании и Израиля. В последующие дни по подозрению в попытке совершения преступления в Албании и самопровозглашенном Косово были задержаны около 20 человек.

Правительство Ирана заявило, что албанские власти действовали, основываясь на ложной информации, а высылку дипломатов назвало неприемлемой.

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