Аэропорт Бирмингема приостановил работу из-за проблем управления воздушным движением

24 декабря 2018 01:15 (UTC+04:00)

Международный аэропорт Бирмингема, расположенный в округе Солихалл (графство Уэст-Мидлендс), в воскресенье временно остановил работу из-за проблем, связанных с управлением воздушным движением. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в официальном заявлении на сайте аэропорта.

"Аэропорт Бирмингема был вынужден временно остановить обслуживание (пассажиров) из-за неисправности управления воздушным движением. Мы работаем над скорейшим решением данного вопроса. Рекомендуем пассажирам уточнить у своей авиакомпании информацию о рейсах. Приносим извинения за доставленные неудобства нашим пассажирам", - говорится в заявлении аэропорта.

19 декабря лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо. В четверг аэропорт не работал вообще.

Ранним утром в пятницу полеты из Гатвика возобновились в ограниченном режиме. Ожидалось, что в этот день аэропорт обслужит 700 авиарейсов, однако вечером администрация закрыла ВПП и все летное поле из-за сообщения о новом появлении дрона. Администрация Гатвика совместно с независимой британской благотворительной организацией Crimestoppers пообещали вознаграждение в размере £50 тыс. ($63,2 тыс.) любому, кто предоставит полезную следствию информацию, которая поможет найти причастных к инциденту лиц.

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