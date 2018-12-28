В ЕЦБ считают, что Brexit не повлияет на стабильность евро

28 декабря 2018 18:44 (UTC+04:00)

Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) может повлиять на экономику еврозоны, но не на стабильность единой европейской валюты, заявил РИА Новости пресс-секретарь ЕЦБ, сообщает Trend.

В еврозону входят 19 из 28 государств Евросоюза. Великобритания, не применяющая евро в качестве национальной валюты, должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. При этом пока до конца не ясно, как пройдет этот "развод" - организованно по договору об условиях Brexit, или без такого договора.

"Brexit может повлиять на экономику зоны евро, но не на стабильность валюты как таковой", - ответил представитель ЕЦБ на вопрос, может ли организованный или "жесткий" выход страны из союза повлиять на стабильность евро.

Отделение Великобритании от ЕС без соглашения об условиях "развода" грозит не только резким разрывом Британии сразу после даты Brexit с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом. Таким образом, экономические последствия как для Британии, так и для ЕС могут быть неприятными.

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