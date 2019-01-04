Хакерская атака не затронула секретные данные Меркель и ее ведомства

4 января 2019 17:30 (UTC+04:00)

В результате хакерской атаки, которая коснулась сотен политических и общественных деятелей в ФРГ, секретные данные ведомства канцлера и лично Ангелы Меркель не затронуты, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С точки зрения ведомства канцлера, по имеющимся первым оценкам, выглядит так, что никакой чувствительной информации и данных в интернете не распространено, это же касается и лично канцлера", - сказала Фиц.

Ранее стало известно, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков. Атака коснулась всех партий Бундестага, за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ). Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что в результате атаки были частично опубликованы письма с личных аккаунтов электронной почты, номера телефонов, а также личные адреса. Кроме того, была затронута служебная переписка, в том числе Меркель.

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