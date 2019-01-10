DPA: в Германии в трех аэропортах началась забастовка служб безопасности

Сотрудники служб безопасности трех аэропортов в Германии - Дюссельдорфа, Кельна/Бонна и Штутгарта - начали в четверг предупредительную забастовку, которая нарушит планы десятков тысяч человек. Как сообщило агентство DPA, она продлится сутки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В аэропорту Штутгарта стачка началась в 03:00 (05:00 мск), в других двух - в 00:00 (02:00 мск). Ожидается, что в течение дня будет отменено более 500 рейсов. Забастовка коснется в общей сложности 110 тыс. пассажиров. Авиакомпании просят клиентов заранее проверять статус рейса через интернет.

К стачке призвал профсоюз Verdi - там требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда для сотрудников служб безопасности германских аэропортов. По оценке профсоюза, Федеральная ассоциация компаний, предоставляющих услуги по обеспечению безопасности полетов (BDLS), должным образом не отреагировала на забастовку, которую в понедельник провели работники берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд. Тогда в результате акции протеста в Берлине были отменены десятки рейсов.

Ранее тарифные переговоры между Verdi и BDLS завершились без каких-либо результатов. Следующий раунд намечен на 23 января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.