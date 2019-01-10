Глава МИД Германии анонсировал скорый визит в Россию

10 января 2019 23:06 (UTC+04:00)

Отношения с Россией являются ключевым элементом европейской восточной политики, без РФ невозможно урегулирование конфликтов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас на новогоднем приеме Восточного комитета германской экономики, анонсировав свой скорый визит в РФ.

"В скором времени я снова отправлюсь в Россию", - сказал он, отметив важность поиска прямого диалога с Москвой. "Ключевой элемент европейской восточной политики - отношения с Россией, - отметил министр. - Без России решение конфликтов невозможно".

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