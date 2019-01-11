В Нидерландах начали подъем контейнеров судна Zoe со дна Северного моря

Нидерланды приступили к подъему контейнеров грузового судна Zoe со дна Северного моря, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на представителя министерства инфраструктуры и экономики Нидерландов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что со дна Северного моря предстоит поднять около 290 контейнеров, большинство из которых находятся вдоль загруженного маршрута для торговых судов.

"Это как на автобане… это (подъем контейнеров – ред.) может длиться недели, если не месяцы", - отметил представитель министерства Эдвин де Фэйтер (Edwin de Feijter), слова которого приводит канал.