Премьер и глава МВД Франции прибыли на место взрыва в Париже

12 января 2019 14:50 (UTC+04:00)

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыли на место взрыва в булочной в девятом округе Париже, сообщает радиостанция France Info, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что на месте также присутствует мэр города Анн Идальго.

Кастанер заявил в эфире телеканала BFMTV, что на месте взрыва работают 200 сотрудников пожарной службы и сотни полицейских. Телеканал также сообщает, что для эвакуации пострадавших был направлен вертолет, предназначенный для использования в чрезвычайных обстоятельствах.

Взрыв прогремел около 9.00 на улице Тревиз в Париже. В результате загорелось здание. Были выбиты стекла в соседних зданиях. Пострадали несколько человек. На месте работают спасательные службы.

Полиция в сообщении, опубликованном в Twitter, просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб.

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