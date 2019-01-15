Макрон откроет национальные дебаты, призванные учесть требования "желтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон направится во вторник в нормандский город Гран-Буртерульд, чтобы открыть национальные дебаты по социально-экономическим вопросам, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС. Они проводятся в соответствии с обещанием, данным главой государства движению "желтых жилетов", выступающих за повышение уровня жизни, ограничение роста цен и налогов.

По данным газеты Le Figaro, на встречу с президентом, которая пройдет во второй половине дня, приглашены мэры французских городов. Начинающиеся дебаты призваны подвести итоги протестных акций, продолжающимися в стране уже два месяца и предложить решение проблем, против которых выступают "желтые жилеты".

Визит Макрона на север Франции пройдет в условиях повышенных мер безопасности. Согласно распоряжению префектуры, на территории коммуны в течение дня будет ограничено движение транспорта. Кроме этого, вводится также запрет на новогодние фейерверки и петарды.

В воскресенье вечером президент Франции обнародовал письмо к соотечественникам, в котором рассказал о целях и задачах дебатов. Макрон указал, что в ходе дискуссий, которые будут продолжаться в течении двух месяцев до 15 марта, не может быть запретных тем. Он сам предложил вынести на повестку 35 вопросов, главным образом социально-экономического характера. В их числе вопросы налогообложения, демократии, экологии и иммиграции, включая возможность введения ежегодных иммиграционных квот.

Дебаты организуются на специальной платформе в интернете. На ней все граждане смогут высказать свое мнение по самым острым вопросам. По заверению властей, дискуссии пройдут "в обстановке прозрачности и объективности".

Предполагается, что итоги дискуссии, которые подведут к середине апреля, будут затем положены в основу нового общественного договора. "Такая большая страна, как Франция, должна чаще слышать голос своих граждан", - считает Макрон. Начинающиеся дебаты, по его словам, помогут "трансформировать гнев в конкретные решения".

Первоначально в условиях, когда правительство сдержанно реагировало на требования "желтых жилетов", движение получило широкую поддержку общественного мнения. Как констатируют аналитики, затем кампания протестов была омрачена тем, что происходило на ее полях: призывами захватить Елисейский дворец, актами вандализма под сводами Триумфальной арки, взломом ворот одного из министерств и другими актами, не соответствующими канонам французской демократии.

В ближайшее время Макрон намеревается посетить и другие французские регионы, чтобы узнать мнение мэров о том, как проходят дебаты. Президент надеется, что успешное проведение дискуссий поможет восстановить его рейтинг популярности, заметно снизившийся в последние месяцы.

Национальные дебаты - одна из мер, анонсированных Макроном в ответ на протесты движения "желтых жилетов" против роста налогов и падения уровня жизни.

Манифестации, проходящие в стране с 17 ноября, отразились не только на экономике страны, но и на повседневной жизни ее граждан. По данным французских туроператоров, поток иностранных путешественников в самый пик сезона - Рождество и Новый год - значительно сократился.

По словам министра труда Мюриэль Пенико, манифестации желтых жилетов уже привели к "технической безработице" 58 тыс. занятых в экономике. Правительству пришлось срочно разблокировать €32 млн.

Как констатируют французские аналитики, в основе движения "желтых жилетов" - недовольство повышением налога на автомобильное топливо, которое угрожало подорвать бюджеты семей со скромным достатком. Эта мера была воспринята как несправедливая на фоне отмены налога солидарности на крупные состояния.

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