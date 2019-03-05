В Великобритании задержали пять человек после нападения с ножами в колледже

5 марта 2019 03:41 (UTC+04:00)

Полиция британского графства Ланкашир задержала пять человек после нападения с ножами в Колледж Раншо в городе Лейланд, сообщается на сайте полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации полиции, один из сотрудников колледжа вызвал правоохранителей в 10.40 по местному времени после того, как поступило анонимное сообщение о готовящемся нападении с ножами. Направленные на место инцидента полицейские "стали свидетелями того, как группа молодых людей с ножами вошла в колледж". Сообщается, что в результате нападения один человек получил легкие травмы. Полиция задержала пятерых причастных к инциденту.

"Мы думаем, что это была намеренная атака, также мы считаем, что группа пришла найти кого-то, и один студент получил легкое ранение. Это нападение не было случайным", - приводятся на сайте слова инспектора полиции Гари Кроуа.
Отмечается, что сейчас на месте продолжают работать сотрудники служб безопасности.

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