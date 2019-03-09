Guardian: Лейбористы отложили внесение поправки о проведении второго референдума по Brexit

9 марта 2019 14:08 (UTC+04:00)

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия не будет на следующей неделе представлять поправку о проведении второго референдума по вопросу Brexit, когда достигнутое британским премьер-министром Терезой Мэй соглашение об условиях выхода из Евросоюза вновь будет вынесено на голосование в Палате общин. Об этом сообщила газета The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно замыслу лейбористов, внимание депутатов 12 марта должно быть сосредоточено на сделке по Brexit, после чего в случае ее повторного отклонения они готовы будут предложить вариант проведения нового референдума. Сторонники этой идеи считают, что могут добиться большинства голосов Палаты общин, если поправка будет рассматриваться депутатами в качестве единственного способа по выходу из ситуации, когда любая сделка по Brexit может быть блокирована парламентом.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин ранее заявил, что возглавляемая им политическая сила поддержит проведение повторного референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза.

На съезде партии в сентябре 2018 года лейбористы приняли документ, в котором говорилось, что партия будет выступать за референдум, на котором жители страны смогут поддержать или отвергнуть сделку с ЕС, которую предложит правительство. Руководство партии допускало, что "остаться в ЕС" будет одним из вариантов ответа на вопрос, который будет поставлен на таком референдуме.

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