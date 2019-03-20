В Италии сенегалец пытался угнать автобус со школьниками

Итальянские карабинеры пресекли в районе Милана попытку угона школьного автобуса выходцем из Сенегала. Как сообщило в среду агентство ANSA, 47-летний мужчина, с 2004 года живущий на законных основаниях в Италии, был водителем транспортного средства, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В момент попытки угона в автобусе было около 50 подростков. Как уточняет агентство, водитель отклонился от маршрута и направился к миланскому аэропорту Линате, не остановившись на полицейском посту. Когда карабинерам удалось остановить автобус, водитель вышел, плеснул на него бензином и поджог. Никто из находившихся внутри не пострадал, однако 14 школьников доставили в местную больницу для профилактического осмотра.

Как сообщают очевидцы, мужчина прокричал, что хочет "прекратить смерти в Средиземноморье", имея в виду крушения лодок с мигрантами из африканских стран. Мужчина уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за незначительные нарушения. Полиция начала расследование по факту произошедшего. Злоумышленник задержан, в его доме проходят обыски с целью обнаружить его возможные связи с террористическими организациями.

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