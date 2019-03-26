Вучич сообщил, что досрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться в июне

Досрочные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии могут быть проведены в июне 2019 года, а местные выборы - в мае 2020-года. Об этом заявил в ночь на вторник президент Сербии Александар Вучич, являющийся лидером правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщает ТАСС.

"Парламентские выборы состоятся или в июне, или весной следующего года. Президиум СПП с одним воздержавшимся голосом - моим голосом - поддержал назначение досрочных выборов", - заявил Вучич.

В этом случае, по словам лидера СПП, местные выборы могли бы состояться в мае. "У нас была бы большая пауза между выборами в 10-12 месяцев, что дало бы возможность людям на местах голосовать на основании собственной воли и работы местных властей", - сказал он.

Сербская газета Alo со ссылкой на собственные источники в партии Вучича сообщила, что выборы могли бы пройти 23 июня.

Ранее президент Сербии Александар Вучич не исключил возможность проведения досрочных выборов в сербский парламент, пообещав немедленно назначить их, если этого потребует оппозиция. Аналитики утверждают, что в настоящий момент Вучич, согласно опросам, имеет поддержку 55% населения. При этом на протяжении последних месяцев в Белграде проходят массовые антиправительственные акции, организованные оппозицией.

В свою очередь оппозиция опубликовала программу под названием "Соглашение с народом", согласно которой она намерена бороться за свободу СМИ, бойкотировать возможные парламентские выборы и отказаться от участия в работе парламентов и советов всех уровней - от Народной скупщины до локальных советов.