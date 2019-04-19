В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft

Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила IT-директор Viridian Group Кэтрин Гардинер в интервью siliconrepublic.com.

"В следующем году в Ирландии будут внедрены умные счетчики, они будут обрабатывать данные о потреблении энергии. Счетчики будут подключены к единой облачной платформе Microsoft", - сказала Гардинер.

По ее словам, Viridian разрабатывает цифровые энергетические технологии, которые должны помогать пользователям на дому, среди них чат-боты, приложения для смартфонов, технологии на основе искусственного интеллекта. "Пользователи также вскоре смогут продавать излишки возобновляемой энергии с помощью цифровой сети", - сказала топ-менеджер.

Компания планирует продвигать цифровую трансформацию энергетики, которая будет отвечать текущим и будущим потребностям бизнеса и клиентов. При этом главная роль отводится технологии интернета вещей. "Мы ожидаем получить 6 млрд точек данных в течение следующих нескольких лет", - добавила представительница Viridian.

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