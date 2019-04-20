"Желтые жилеты" призвали сторонников из регионов собраться на акцию протеста в Париже

"Желтые жилеты" готовят новую акцию протеста и просят своих сторонников из регионов поддержать демонстрацию в Париже. Субботняя манифестация станет 23-й по счету в истории движения, стихийно созданного во Франции в середине ноября 2018 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в эту субботу около 60 тыс. полицейских и жандармов будут следить за порядком на улицах французских городов. "Наша цель - обеспечить безопасность французов и гарантировать свободу демонстраций", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу. Кастанер не исключил присутствия в рядах мирных манифестантов погромщиков, которые "будут пытаться устроить беспорядки, подобные тем, что были 16 марта". Тогда в ходе акций протеста "желтых жилетов" радикально настроенные молодые люди били витрины магазинов на Елисейских полях, поджигали веранды кафе, нападали на сотрудников полиции.

Кастанер заявил, что полицейские будут действовать в соответствии с недавно вступившим в силу "антихулиганским законом", который ужесточает наказание для погромщиков, позволяет проводить обыск всех подозрительных лиц и задерживать манифестантов за сокрытие лица маской. "Угроза безопасности на предстоящей акции серьезна и требует усиленного режима работы правоохранителей", - сказал министр.

Новый ультиматум "жилетов"

В социальных сетях группы "желтых жилетов" предложили назвать новую акцию протеста "Ультиматум 2 - Национальный призыв - Все в Париже". Лидеры движения призвали сделать Париж в субботу столицей "желтых жилетов", в то время как в прошлый раз главным городом "жилетов" была Тулуза. Представители движения в регионах, в частности, в Нормандии, уже откликнулись на этот призыв. Место главной встречи в Париже организаторы акции пока держат в секрете.

В течение дня "желтые жилеты" предлагают провести еще несколько встреч в Париже. Так, например, одна из них назначена на площади Берси в 10:30 по парижскому времени. Ожидается, что ее участники пройдут маршем по улицам города в сторону площади Республики, которая станет конечной точкой их маршрута.

Другой митинг запланирован у аббатства Сен-Дени, расположенного в северном пригороде Парижа. Манифестанты рассчитывают дойти до площади Сталинград, пересечь площадь Бастилии и завершить свой марш на набережной Святого Бернара.

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