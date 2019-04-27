Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

27 апреля 2019 17:24 (UTC+04:00)

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые, сообщает РИА Новости

Специалисты длительное время наблюдали за питанием семидесятилетних людей, пишет MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в AMA Network Open journal today.

В эксперименте приняли участие более тысячи человек.
Десятилетнее наблюдение показало, что испытуемые с самым высоким уровнем полихлорированных бифенилов (ПХБ) умирали на 50 процентов чаще представителей других групп риска.
Отмечается, что ПБХ содержатся в основном в жирной рыбе (в частности, в лососе и салаке), а также в мясе и молочных продуктах.
Специалисты выразили убеждение, что употребление подобной пищи должно быть умеренным.
В публикации уточняется, что авторы работы не учитывали факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: высокое давление, диабет, курение, ожирение и повышенный уровень холестерина.

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