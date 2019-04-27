Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

В публикации уточняется, что авторы работы не учитывали факторы риска, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: высокое давление, диабет, курение, ожирение и повышенный уровень холестерина. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. Специалисты выразили убеждение, что употребление подобной пищи должно быть умеренным.

Отмечается, что ПБХ содержатся в основном в жирной рыбе (в частности, в лососе и салаке), а также в мясе и молочных продуктах.