В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Отказ США ратифицировать международное соглашение о торговле оружием нанесет ущерб усилиям по борьбе с незаконным оборотом вооружений, заявили в европейской дипслужбе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем.

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием. Брюссель также призвал все государства присоединиться к соглашению.

Отмечается, что Евросоюз "решительно поддерживает договор, направленный на искоренение незаконной торговли".

"Все 28 государств-членов присоединились к соглашению и намерены добиваться его целей и всеобщей ратификации", — отметили в дипслужбе.

По данным ЕС, ежегодно жертвами стрелкового оружия и легких вооружений в мире становятся 500 тысяч человек.

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