Путешественник пересек Атлантику в бочке

28 апреля 2019 12:32 (UTC+04:00)

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке. Об этом он сообщил в воскресенье по спутниковому телефону Agence France-Presse. Француз отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!", - сообщил Жан-Жак Савен. Он отметил, что теперь намерен немного отдохнуть, находясь на траверзе одного из портов региона, а затем решать вопросы с транспортировкой корабля назад во Францию. В настоящее время его бочка, не имеющая собственного двигателя, дрейфует по течению в сторону Флориды.

Савен избрал необычный способ перемещения его судна - исключительно за счет течения и ветров. Лишенный паруса корабль-бочка представляет собой выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер длинной в 3 м и шириной в 2,10 м. Он изготовлен из толстой фанеры и имеет массу в 450 кг. Внутри, в пространстве объемом в 6 куб. м размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Построено необычное плавучее средство на одной из верфей департамента Жиронда (юго-запад Франции).

Спонсором пересечения Атлантики выступило одно из бочкотарных предприятий этого винодельческого региона - Boutes. Самому путешественнику удалось собрать к спонсорским деньгам дополнение в еще €60 тыс. благодаря пожертвованиям людей, в основном сделанным через интернет.

Теперь, как сообщил Жан-Жак Савен, он планирует самостоятельно, без каких-либо вспомогательных средств, переплыть пролив Ла-Манш.

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