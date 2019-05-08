Захватившего заложников под Тулузой задержали

8 мая 2019 03:02 (UTC+04:00)

Стражи порядка задержали молодого человека, который во вторник вечером захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в Twitter.

"Бланьяк: ответственный задержан, - написал он. - Признательность и благодарность отрядам RAID и BRI за их хладнокровие и профессионализм. Я благодарю всех сотрудников сил безопасности и спасателей, мобилизованных под руководством префекта Верхней Гаронны [Этьена Гийо]".

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток забаррикадировался в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой, взяв в заложники четырех человек. По данным Le Figaro, мужчина зашел в магазин в шлеме с закрепленной на нем экшн-камерой. Позже СМИ сообщили, что он прибыл на мотоцикле. За время противостояния преступник дважды выстрелил из пистолета, чтобы заставить окруживших магазин полицейских отойти.

Примерно в 19:30 по местному времени (20:30 мск) он отпустил первую заложницу, спустя час-полтора - остальных трех. Однако даже после того, как он остался в здании один, с ним несколько часов вели переговоры полицейские психологи.

Как заявил прокурор Тулузы Доминик Альзеари, молодой человек не раз попадал в поле зрение правоохранительных органов, его задерживали за воровство и акты насилия, в том числе на манифестациях движения "желтых жилетов". В доме 17-летнего захватчика заложников обнаружили записку, которую он, по словам префекта, писал в состоянии депрессии и обеспокоенности, в том числе связанной с его состоянием здоровья. Он пишет, что решился на соответствующий поступок, чтобы помочь "желтым жилетам" выиграть борьбу с властью и заранее извиняется. Также, согласно телеканалу BFM, во время переговоров молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".

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