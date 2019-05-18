Выборы в парламент Австрии могут пройти в июле или сентябре

18 мая 2019 19:48 (UTC+04:00)

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) после объявления об отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе могут пройти в середине июля или в сентябре 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу APA.

По данным источников, в настоящее время в ведомстве федерального канцлера во главе с канцлером и лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем идет обсуждение вариантов сотрудничества коалиционного правительства. Однако функционеры Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы не могут найти компромисса по министерским портфелям. На вечер запланировано заявление президента республики Александера Ван дер Беллена, который может объявить о дальнейших шагах из-за политического кризиса.

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