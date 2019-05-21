Авиакомпания Alitalia отменила свыше 300 рейсов из-за забастовки

Итальянская авиакомпания Alitalia отменила более 300 рейсов в связи с забастовкой работников авиатранспорта, включая пилотов и бортпроводников. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за объявленной некоторыми итальянскими профсоюзами 24-часовой забастовки работников авиасектора, которая пройдет во вторник, 21 мая, Alitalia вынуждена отменить половину своих рейсов, запланированных на этот день", - сообщается в заявлении.

Как отмечается на сайте авиакомпании, всего отменено более 300 рейсов. В основном речь идет о внутренних перелетах, а также рейсах между итальянскими и некоторыми европейскими городами. Также отменены несколько рейсов, стоявших в расписании на вечер понедельника и утро среды.

Помимо сотрудников Alitalia, в забастовке примут также участие работники нескольких небольших итальянских авиакомпаний, включая Blue Panorama.

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