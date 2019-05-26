В центре Бордо загорелись несколько зданий

Более 100 пожарных были мобилизованы для тушения пожара в нескольких зданиях в центре города Бордо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, пожар возник в 17:00 на втором этаже одного из зданий в центре и быстро перебрался на другие строения, из которых были эвакуированы люди.

"На данный момент рано говорить о пострадавших", - сообщили пожарные.

Происхождение огня пока также остается неизвестным. Район происшествия оцеплен полицией.

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