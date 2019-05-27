В Британии на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit

Партия Brexit бывшего главы Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджела Фараджа лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно подсчетам, партия сторонника выхода Великобритании из ЕС набрала большинство голосов на Северо-Востоке, на Востоке и в Уэльсе. Подсчет голосов продолжается.

Фаворитом предвыборной гонки изначально была созданная в конце апреля экс-лидером Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджелом Фараджем Партия Brexit. Свою миссию партия популистов-евроскептиков видит в том, чтобы добиваться выхода из ЕС любой ценой, и ее поддерживает наиболее активная часть сторонников "развода" с Европой.

Британия планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, следовательно, участвовать в выборах в Европарламент не планировала. Однако премьер-министр Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с

Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit - теперь он должен состояться 31 октября, а, следовательно, Британия обязана провести выборы в Европарламент.

Подготовка к этим выборам велась в автоматическом режиме: правительство, предвидя проблемы со сделкой с ЕС, распорядилось начать техническую подготовку. Партии начали кампанию буквально за несколько дней, с явным нежеланием отрываясь от споров вокруг условий Brexit и способа отправить в отставку Мэй.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.