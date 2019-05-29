Макрон рассказал, кто должен возглавить ключевые посты в Евросоюзе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет ЕС определится с кандидатурами на ключевые посты ЕС до конца саммита в июне, при этом руководителями основных европейских структур должны стать "сильные лидеры", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры ЕС провели во вторник неформальный саммит, где начали консультации по отбору кандидатов на ключевые посты глав ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС. Однако, как заявлял в кулуарах саммита источник, переговоры касались на данном этапе только обсуждения приоритетов разных стран, чтобы понять, какие критерии необходимо учесть при определении кандидатур.

"Не должно быть автоматизма в выборе главы Еврокомиссии. Необходимо учитывать все институты и власть каждого должна учитываться. Есть определенная роль у Евросовета, есть определенная роль у Европарламента. Мы решили передать полномочия (главе Евросовета) Дональду Туску, чтобы он поработал следующие недели и смог определиться на основе наших обсуждений с предложениями имен (кандидатур на посты в структурах ЕС)", - сказал Макрон журналистам после саммита глав государств ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Он также отметил, что лидеры стран ЕС договорились не позднее июньского саммита определиться с четырьмя главами на ключевые европейские посты. По словам Макрона, главами основных структур ЕС должны стать мужчины и женщины, которые будут достаточно квалифицированы для того, чтобы выполнить поставленные задачи и которые сделают Европу максимально сильной. "Нам нужны сильные лидеры, у которых есть сильный опыт, сильная легитимность", - подчеркнул Макрон.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Совет ЕС намерен до 20-21 июня представить кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. В свою очередь Дональд Туск отметил, что конкретные имена кандидатов на ключевые посты в структурах ЕС на данном этапе не определены, при этом саммит ЕС во вторник показал, что автоматического назначения партийного кандидата на пост главы ЕК по итогам выборов в Европарламент не произойдет.

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