ЕС призвал политические силы в Молдове к спокойствию и диалогу

ЕС призвал в субботу к спокойствию и сдержанности, а также диалогу в связи с событиями в Молдове, где Конституционный суд признал незаконными действия парламента по формированию правительства, говорится в заявлении европейской дипломатической службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ЕС призывает к спокойствию и сдержанности. Демократически избранные представители должны найти путь продвижения вперед посредством диалога", - говорится в заявлении.

ЕС также ожидает, что Молдова "будет уважать верховенство права и гарантирует демократию в соответствии с основными принципами соглашения об ассоциации".

"ЕС заявляет о своей приверженности сотрудничеству с Молдавией в осуществлении активного процесса реформ в стране, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебных органов и деполитизации государственных институтов…", - отмечается в сообщении.

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