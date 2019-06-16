Евросоюз считает высоким риск неверной оценки ситуации в Оманском заливе

16 июня 2019 21:33 (UTC+04:00)

ЕС видит "высокий риск" неверной оценки ситуации в связи событиями в Оманском заливе, призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации, говорится в заявлении европейской дипслужбы по итогам визита в регион ее генсекретаря Хельги Шмид, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Шмид посетила на минувшей неделе Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар и Иран.

"В свете последних событий, включая нападения на нефтяные танкеры в Оманском море, она подчеркнула призыв ЕС к разрядке региональной напряженности, поиск путей деэскалации и содействию диалогу", - говорится в сообщении по результатам поездки.

ЕС призывает в связи с "ростом напряженности проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации".

"Риск неверной оценки ситуации остается высоким, особенно в отсутствие диалога… ЕС хотел бы видеть регион, где спорные вопросы решаются путем диалога и дипломатического взаимодействия. Мы считаем, что всем выгодно избегать конфронтации и укреплять сотрудничество", - отмечается в сообщении.

В ходе поездки Шмид также подтвердила приверженность ЕС Совместному всеобъемлющему плану действий, "который является ключом к укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и важнейшим элементом глобального режима ядерного нераспространения".

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