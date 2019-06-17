Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным

Официальный Лондон обсуждает с Москвой возможность частичной разморозки отношений после инцидента в Солсбери и проведения встречи между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте британская газета The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание утверждает, что британская сторона по-прежнему уверена в том, что Россия несет ответственность за отправление Скрипалей, однако при определенных условиях готова на частичное восстановление отношений с РФ. Как говорится в публикации, в МИД Великобритании могут посчитать достаточным для этого заявления Москвы о том, что инциденты, подобные произошедшему в Солсбери "не должны повторяться".

Газета отмечает, что Мэй, которая в июле должна будет покинуть пост главы правительства, имеет возможность встретиться с российским лидером на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке. Это будет последняя встреча мировых лидеров, на которой Мэй будет присутствовать в качестве британского премьер-министра. При этом издание сразу же оговаривается, что встреча может состояться, лишь если обе стороны сочтут, что она будет продуктивной и смогут согласовать общую повестку.

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