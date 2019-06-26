В Польше зафиксировали новый рекорд жары

26 июня 2019 20:36 (UTC+04:00)

Новый температурный рекорд зафиксирован в Польше в среду, сообщает метеорологический сервис meteoprognoza.pl, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным этого сервиса, в Радзыне Любуского воеводства температура воздуха в тени достигла 38,2 градуса по шкале Цельсия.

Это самая высокая температура воздуха в Польше за всю историю наблюдений, проводимых с соблюдением метеорологических правил. В 1833 году в Кракове была зафиксирована температура 38,4 градуса по Цельсию, но этот рекорд не признан официально, так как измерения проводились в специфических условиях.

В среду в тринадцати воеводствах Польши действуют предупреждения второй степени опасности в связи с жарой.

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