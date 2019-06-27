Социал-демократическое правительство меньшинства представлено в Дании

В Дании в четверг был представлен состав нового социал-демократического правительства меньшинства. Список опубликован на сайтах датских СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Лидер социал-демократов и новый премьер-министр страны Метте Фредериксен готова представить 19 новых министров королеве Маргрете II. МИД Дании возглавит Еппе Куфуд, министром финансов станет Николай Ваммен, обороны - Трине Брамсен, юстиции - Ник Хэккеруп. Еппе Куфуд до настоящего времени являлся членом Европарламента, был лидером группы социал-демократов. Трине Брамсен с 2011 года была депутатом Фолькетинга (однопалатного парламента Дании).

Социал-демократическая партия Дании после нескольких недель переговоров достигла договоренности с партиями левоцентристского блока (Радикальная Венстре, Социалистическая народная партия, Единый список) о формировании правительства. Фредериксен не представила какую-либо правительственную декларацию, поэтому соглашение подверглось критике со стороны правоцентристов за отсутствие плана финансирования. Уходящий в отставку премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен назвал договоренность "красно-зеленым списком пожеланий".

Соглашение предполагает продолжение рестриктивной миграционной политики, направленной на то, что соискатели убежища должны как можно быстрее возвращаться в свои страны. Правда, например, новый кабинет отказывается от планов предыдущего правительства о помещении совершивших преступления мигрантов, ожидающих высылки, на необитаемый остров Линдхольм. Кроме того, Дания снова начнет принимать беженцев по квоте ООН. Поэтому правоцентристы уже обвинили социал-демократов в нарушении их обещания жесткой миграционной политики из-за уступок либеральным партиям.

В то же время новое правительство обещает сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с уровнем 1990 года и полностью прекратить продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей.

На выборах 5 июня левые партии получили 91 мандат в парламенте Дании, а правоцентристы - 75.

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