Лидеры стран ЕС в Осаке продолжат консультации по назначениям

28 июня 2019 10:34 (UTC+04:00)

Консультации между странами ЕС по назначениям на ключевые посты в евроструктурах продолжатся даже в Осаке на полях G20, стороны подошли ближе к решению, но конкретные имена называть рано, заявил глава Евросовета Дональд Туск, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры стран ЕС не смогли согласовать на саммите в конце июня пакет из четырех кандидатов на ключевые посты в управленческих структурах ЕС. В воскресенье они соберутся на внеочередном саммите в Брюсселе для продолжения дискуссий.

"Я нахожусь в постоянном контакте с европейскими лидерами в Осаке. Только вчера у меня было 12 или 13 телефонных звонков. Это означает, что я еще в середине консультаций. Сегодня и завтра я проведу встречи со своими коллегами здесь, в Осаке, и продолжу свою работу по назначениям", - сообщил Туск журналистам на пресс-конференции в Осаке.

При этом он призвал "не ждать "белого дыма" в Осаке, потому что курить здесь везде запрещено".

"Мы стали ближе к решению, но все еще далеко от того, чтобы сказать вам что-то конкретное сегодня", - отметил Туск, говоря о возможности компромисса.
В ближайшие месяцы в ЕС сменится руководство Еврокомиссии, Евросовета, дипслужбы, ЕЦБ, а также Европарламента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Столтенберг: США заявили НАТО, что готовы к переговорам с Ираном без каких-либо условий
Европа 27 июня 16:59
Макрон хочет убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана
Европа 27 июня 16:35
Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги
Другие страны 27 июня 14:54
Пентагон: США не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе
США 27 июня 13:45
Польские музейщики открыли люк, за которым может быть Янтарная комната
Европа 27 июня 13:26
Меркель вновь почувствовала недомогание во время протокольного мероприятия
Европа 27 июня 11:54
Лента новостей
Основную долю рынка страхования Азербайджана занимает ОСАГО
Экономика 11:08
Рост доходов жителей Казахстана превысил 10%
Финансы 11:07
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 11:06
В Туркменистане введен в строй первый завод по производству бензина из природного газа
Энергетика 11:01
Компания Oz Dad расширила ассортимент своей продукции
Бизнес 11:00
Встреча Путина с Трампом в Осаке продлилась 1 час 20 минут
Другие страны 10:59
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов
Финансы 10:54
На российском телеканале покажут церемонию вручения "ЖАРА MUSIC AWARDS" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 10:52
МВФ: Банки Азербайджана вернулись к прибыльности
Бизнес 10:46