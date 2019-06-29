Франция примет у себя 10 мигрантов с судна Sea Watch 3

Франция готова принять на своей территории 10 из 40 мигрантов, находящихся на судне Sea Watch 3. Об этом сообщило в субботу французское министерство внутренних дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция, подобно тому как она уже неоднократно это делала на протяжении нынешнего года, готова в очередной раз возобновить в ближайшие дни работу миссии МВД и Управления по защите беженцев и апатридов с тем, чтобы отобрать 10 человек, которым необходима защита. Они будут немедленно доставлены на ее территорию", - говорится в заявлении министерства.

Судно немецкой неправительственной организации Sea Watch на протяжении двух недель находилось в море с несколькими десятками мигрантов на борту. Не имея разрешения на заход в территориальные воды Италии, после нескольких дней ожидания в море капитан Карола Ракете завела судно в порт Лампедуза, нарушив таким образом запрет властей. За это она была арестована.

52 выходца из африканских стран были спасены экипажем судна НПО Sea Watch 3 у ливийских берегов 12 июня. Позднее десять человек - женщины, несовершеннолетние и больные - были доставлены с разрешения итальянских властей на берег. Минувшей ночью на берег были переправлены еще два мигранта, которым понадобилась помощь. В настоящее время на борту остаются 40 человек.

Евросоюз провел интенсивные переговоры о перераспределении спасенных командой судна мигрантов. Была достигнута договоренность, что они будут направлены в пять европейских стран - Францию, Германию, Португалию, Люксембург и Финляндию.

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