Франция примет у себя 10 мигрантов с судна Sea Watch 3

29 июня 2019 23:11 (UTC+04:00)

Франция готова принять на своей территории 10 из 40 мигрантов, находящихся на судне Sea Watch 3. Об этом сообщило в субботу французское министерство внутренних дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция, подобно тому как она уже неоднократно это делала на протяжении нынешнего года, готова в очередной раз возобновить в ближайшие дни работу миссии МВД и Управления по защите беженцев и апатридов с тем, чтобы отобрать 10 человек, которым необходима защита. Они будут немедленно доставлены на ее территорию", - говорится в заявлении министерства.

Судно немецкой неправительственной организации Sea Watch на протяжении двух недель находилось в море с несколькими десятками мигрантов на борту. Не имея разрешения на заход в территориальные воды Италии, после нескольких дней ожидания в море капитан Карола Ракете завела судно в порт Лампедуза, нарушив таким образом запрет властей. За это она была арестована.

52 выходца из африканских стран были спасены экипажем судна НПО Sea Watch 3 у ливийских берегов 12 июня. Позднее десять человек - женщины, несовершеннолетние и больные - были доставлены с разрешения итальянских властей на берег. Минувшей ночью на берег были переправлены еще два мигранта, которым понадобилась помощь. В настоящее время на борту остаются 40 человек.

Евросоюз провел интенсивные переговоры о перераспределении спасенных командой судна мигрантов. Была достигнута договоренность, что они будут направлены в пять европейских стран - Францию, Германию, Португалию, Люксембург и Финляндию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции семь человек пострадали при наезде автомобиля на террасу кафе
Европа 21:12
На юге Франции один человек погиб из-за сильной жары
Европа 20:21
Узбекистан объяснил выбор компании "Росатом" для строительства АЭС
Энергетика 10:41
Во Франции впервые за все время наблюдений температура превысила 45 градусов
Европа 05:40
Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
Европа 04:17
Макрон призвал президента Бразилии не выходить из Парижского соглашения по климату
Европа 28 июня 15:36
Лента новостей
В Азербайджане вечером резко похолодало
Общество 23:42
Роман Гейдаров завоевал "бронзу" на II Европейских играх
Общество 22:54
Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями
США 22:46
В Азербайджане предусмотрено создание инновационных кластеров в сфере ИКТ - министр
Экономика 22:30
Снижена скорость движения на одной из дорог Баку
Происшествия 22:20
В Ашхабаде прошла презентация книги главы государства «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» на турецком и украинском языках (ФОТО)
Туркменистан 22:08
Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
США 21:45
Во Франции семь человек пострадали при наезде автомобиля на террасу кафе
Европа 21:12
Азербайджанская каратистка завоевала "серебро" на II Европейских играх
Общество 20:59