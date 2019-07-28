Два человека погибли в Италии из-за непогоды

28 июля 2019 15:20 (UTC+04:00)

Два человека погибли в Италии из-за непогоды. Как сообщил в воскресенье новостной канал RaiNews24, 27-летняя женщина находилась в своем автомобиле, когда он был поднят в воздух торнадо, обрушившимся минувшей ночью на населенный пункт Фочене под Фьюмичино, в 15 км от Рима, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Значительные повреждения из-за торнадо получили несколько припаркованных автомобилей, с двух зданий были частично сорваны крыши.

В субботу в горах в Альто-Адидже (Южный Тироль) норвежская бегунья была убита молнией. Она участвовала в местном забеге. Соревнование было прервано из-за неблагоприятных метеоусловий, однако спортсменка находилась на отдаленном изолированном участке, уточняет канал.

После высоких температур, державшихся почти на всей территории Апеннин на протяжении недели, в Италии в субботу начались сильные грозы, сопровождающиеся ураганным ветром и градом. Оранжевый уровень предупреждения об опасности из-за погодных условий объявлен в ряде северных и центральных районов.

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