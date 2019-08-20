Президент Италии принял отставку Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник вечером принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и предложил ему продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент принял прошение об отставке и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности", - говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.



Согласно сообщению, в среду в 16.00 местного времени глава государства начнет консультации со спикерами Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, а затем примет у себя делегации основных политических партий страны, чтобы найти выход из нынешнего правительственного кризиса.

Острый политический кризис в Италии начался 8 августа, когда лидер партии "Лига", вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.

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