Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне голосования британского парламента по новому соглашению о Brexit призвал поддержать сделку, чтобы 31 октября страна покинула Евросоюз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Twitter премьер-министра.

"Друзья, мы договорились об отличной новой сделке по Brexit. Эта новая сделка позволяет нам покинуть ЕС в двухнедельный срок 31 октября. Так что мы можем сфокусироваться на приоритетах общества и вместе вернуть страну обратно", - обратился Джонсон к парламентариям и гражданам.

По словам премьер-министра, новое соглашение позволяет Британии "вернуть контроль над законами, границами, финансами и торговлей без перебоев". Также сделка "устанавливает новые отношения с ЕС, основанные на свободной торговле и дружелюбном сотрудничестве".

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